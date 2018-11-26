Мобільні оператори повідомили про готовність до роботи в умовах воєнного стану

Мобільні оператори "Київстар", "Vodafone Україна" і lifecell готові до роботи в умовах воєнного стану.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Мережа мобільного та фіксованого зв'язку "Київстар" працює в звичайному режимі, і у абонентів немає приводу для занепокоєння. Якщо будуть якісь зміни в порядок і умови надання послуг, ми оперативно повідомимо про це абонентам", - заявили в прес-службі "Київстару".

У прес-службі lifecell відзначили, що згідно із законодавством, обов'язком операторів є забезпечення повної готовності своїх мереж до роботи в умовах воєнного стану.

"Lifecell готовий забезпечити роботу своєї мережі в умовах надзвичайного або воєнного стану, в тому числі, і можливість оповіщення абонентів. Однак точно сказати про те, що зміниться в роботі компанії і як це відіб'ється на абонентах, можна буде тільки після схвалення указу президента Верховною Радою", - заявили в прес-службі lifecell.

У компанії також відзначили, що мобільна мережа lifecell працює в штатному режимі.

У прес-службі "Vodafone Україна" також підтвердили готовність забезпечити роботу своєї мережі в умовах надзвичайного або воєнного стану, уточнивши, що перебоїв в роботі мережі в понеділок не спостерігається.

Нагадаємо, 25 листопада військово-морські сили ЗС України повідомили, що в районі Керченської протоки в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ відкрили вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України. В результаті, за даними ВМС, росіяни захопили три кораблі й поранили 6 українських військовослужбовців.

Під час засідання РНБОУ начальник Генштабу Віктор Муженко заявив, що загалом на українських суднах перебували 23 особи. Доля моряків з кораблів ВМС ЗСУ, які були захоплені російськими службами, Україні невідома.

За результатами засідання РНБО президент Петро Порошенко просив Верховну Раду розглянути на позачерговому засіданні в понеділок рішення про запровадження воєнного стану в Україні.

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