"Ощадбанк" без торгу замовив рекламу на 2,5 мільйона гривень

Державний "Ощадбанк" уклав угоду про розміщення реклами в інтернеті з компанією "Вебпромо" на суму майже 2,5 млн гривень.

Інформація про це з’явилася в системі тендерних закупівель ProZorro, повідомляє "Слідство.Інфо".

Компанія "Вебпромо" була єдиною учасницею тендеру і має виконати всі умови тендеру до кінця року.

За півтора роки свого існування "Вебпромо" взяла участь у восьми торгах на ProZorro. З них отримала 6 державних замовлень і усі в "Ощадбанку", на загальну суму понад 25,7 млн гривень. Два з шести – компанія виграла на тендерах, решту чотири – отримала від "Ощадбанку" без конкурсів.

Компанію "Вебпромо" було засновано наприкінці 2010 року. Вона офіційно зареєстрована у квартирі житлового будинку – там же, де й її керівник, Олександр Поліщук.

На своєму сайті компанія вказує, що "Ощадбанк" був її партнером. Також веб-сайт "Вебпромо" розповідає, що їхня команда робила для банку серію рекламних роликів на телебаченні.

Яку саме рекламу агенція робитиме цього разу – невідомо, у звіті про укладання договору йдеться лише про 13 послуг, які "Вебпромо" має надати "Ощадбанку" до кінця 2018 року.