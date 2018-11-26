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НБУ терміново збирає голів найбільших банків

Понеділок, 26 листопада 2018, 11:46

Національний банк України збирає в понеділок на 12:00 за к. ч. голів правління найбільших українських банків з огляду на можливе запровадження в країні воєнного стану.

Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" учасники майбутньої зустрічі.

Прес-служба центробанку підтвердила плановану зустріч.

Раніше голова НБУ Яків Смолій заявив, що у випадку запровадження воєнного стану робота банківської системи України порушена не буде.

Нагадаємо, 25 листопада військово-морські сили ЗС України повідомили, що в районі Керченської протоки в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ відкрили вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України. В результаті, за даними ВМС, росіяни захопили три кораблі й поранили 6 українських військовослужбовців.

Під час засідання РНБОУ начальник Генштабу Віктор Муженко заявив, що загалом на українських суднах перебували 23 особи. Доля моряків з кораблів ВМС ЗСУ, які були захоплені російськими службами, Україні невідома.  

За результатами засідання РНБО президент Петро Порошенко просив Верховну Раду розглянути на позачерговому засіданні в понеділок рішення про запровадження воєнного стану в Україні.

У зв’язку із ситуацією на Азовському морі Збройні Сили України привели у повну бойову готовність.

НБУ банки

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