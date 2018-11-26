Рубль падає через напад Росії на українські кораблі

Долар і євро зростають на Московській біржі в понеділок вранці, рубль дешевшає до бівалютного кошика через напад Росії на українські кораблі в Керченській протоці.

Про це свідчать дані торгів, передає "Інтерфакс".

Перші угоди по долару пройшли в діапазоні 66,33-66,52 руб., за підсумками першої хвилини торгів курс становив 66,42 руб. (+22,75 копійки до рівня попереднього закриття).

Євро зріс до 75,41 руб. (+35,75 копійки). Бівалютний кошик ($0,55 і EUR0,45) піднявся на 28,6 копійки до рівня закриття п'ятниці, до 70,46 рубля.

Долар при цьому виявився на 75,36 копійки вище рівня чинного офіційного курсу, євро - на 46,9 копійки вище офіційного курсу.

Нагадаємо, 25 листопада військово-морські сили ЗС України повідомили, що в районі Керченської протоки в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ відкрили вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України. В результаті, за даними ВМС, росіяни захопили три кораблі й поранили 6 українських військовослужбовців.

Під час засідання РНБОУ начальник Генштабу Віктор Муженко заявив, що загалом на українських суднах перебували 23 особи. Доля моряків з кораблів ВМС ЗСУ, які були захоплені російськими службами, Україні невідома.

За результатами засідання РНБО президент Петро Порошенко просив Верховну Раду розглянути на позачерговому засіданні в понеділок рішення про запровадження воєнного стану в Україні.

У зв’язку із ситуацією на Азовському морі Збройні Сили України привели у повну бойову готовність.

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