Маск планує стати першою людиною на Марсі

Ілон Маск планує полетіти на Марс на одній зі своїх ракет SpaceX.

Про це він розповів на каналі HBO, пише Axios.

"Я точно знаю, що робити, я кажу про переїзд туди", - сказав він.

Маск передбачає, що політ може відбутися через сім років, а вартість квитка буде "близько пари сотень тисяч доларів".

При цьому Маск оцінив ймовірність вижити під час місії в 70%. Він не погодився з тією думкою, що подорож на Марс може стати способом для багатих полетіти від проблем на цій планеті.

"Імовірність смерті на Марсі набагато вище, ніж на Землі", - зазначив він.

"Це буде важко, є хороші шанси померти, подорожуючи в маленькій бляшанці в глибокому космосі", - сказав він.

Маск додав, що навіть в разі успішного прибуття на Марс, треба буде без зупинки працювати, щоб побудувати базу.

Він порівняв таку подорож з експедицією в Антарктику на початку 20 століття, але підкреслив, що готовий піти на це без вагань.

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Українська правда