Російські компанії вперше за 10 років не вийшли на IPO через санкції

Російські компанії вперше з 2008 року не змогли провести жодного IPO через санкції.

Про це пише Рейтер.

Як мінімум десять російських компаній - від нафтохімії до охорони здоров'я - обговорювали можливість IPO в 2018 році на загальну суму не менше 4 млрд доларів.

Але після санкцій щодо Олега Дерипаски і його активів, включаючи Русал, весняне вікно розміщень для російських компаній зачинилося, не встигнувши відкритися, пише видання.

При цьому деякі, такі як один з найбільших російських рітейлерів Магніт, перейшли практично під держконтроль, інші ж, як Діксі або Мегафон, оголосили делістинг.

Для вторинних розміщень акцій рік також не був урожайним, особливо в порівнянні з попереднім роком, - чотири угоди зібрали кілька сотень мільйонів доларів.

У минулому році російські компанії залучили близько 8 млрд доларів від продажу акцій на ринку, з яких первинних розміщень - на 3 млрд доларів, в першу чергу IPO EN+.