НБУ продав золотих монет майже на 3 мільйони
Неділя, 25 листопада 2018, 14:22
Національний банк на аукціоні 22 листопада продав пам’ятних монет майже на 2,7 млн гривень.
Про це повідомляє прес-служба регулятора.
Як наголошується, аукціон відбувся в системі електронних торгів з можливістю віддаленого доступу.
Під час аукціону надано заявки на купівлю 19 штук виставлених на аукціон золотих пам’ятних монет "25 років незалежності України".
Максимальна ціна придбання монети у ході аукціону становила 149,180 тисяч гривень, мінімальна – 119,18 тисяч гривень.
Загальна вартість придбаних золотих пам’ятних монет становила майже 2,7 млн гривень.
Економічна правда
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