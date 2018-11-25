НБУ продав золотих монет майже на 3 мільйони

Національний банк на аукціоні 22 листопада продав пам’ятних монет майже на 2,7 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

Як наголошується, аукціон відбувся в системі електронних торгів з можливістю віддаленого доступу.

Під час аукціону надано заявки на купівлю 19 штук виставлених на аукціон золотих пам’ятних монет "25 років незалежності України".

Максимальна ціна придбання монети у ході аукціону становила 149,180 тисяч гривень, мінімальна – 119,18 тисяч гривень.

Загальна вартість придбаних золотих пам’ятних монет становила майже 2,7 млн гривень.

Економічна правда