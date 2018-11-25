Apple запатентувала пристрій для відстеження сну

Нещодавно компанія Apple запатентувала пристрій, який відстежує сон людини.

Про це пише "Укрінформ".

Компанія подала заявку на патент 22 травня, а через півроку його опублікували на сайті Відомства з патентів і товарних знаків США, повідомляє Pingvin.pro.

Більшість датчиків для відстеження сну повинні знаходитися на людині. Але розробники компанії вирішили піти іншим шляхом, розробивши спеціальну п’єзоплівку, яка стелиться на ліжку та відстежує точки дотику людини й ліжка.

Інженери створили два варіанти плівки. Перший — тонка п’єзоплівка, яка перетинає ліжко в тому місці, де знаходяться груди людини. Другий варіант включає більшу кількість датчиків, які охоплюють всю площу ліжка.

Ця плівка може точніше відслідковувати положення тіла. Згідно із заявкою, п’єзоплівка може бути гофрована. Це потрібно для створення більш чутливих зон дотику.