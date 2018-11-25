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Товарообіг між Україною і Латвією зріс на 43%

Неділя, 25 листопада 2018, 13:16

Обсяг товарообігу між Україною і Латвією за дев'ять місяців нинішнього року зріс на 43%.

Про це заявив президент Петро Порошенко на спільному з президентом Латвії Раймондсом Вейонісом брифінгу в суботу, передає "Укрінформ".

"За 9 місяців 2018 року зростання взаємного товарообігу відбулося на 43%", - зазначив президент України.

Порошенко переконаний, що таке зростання є свідченням того, що в обох країнах створені сприятливі умови для виходу бізнесу на нові ринки.

Латвія

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