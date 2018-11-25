Криптовалюти в "червоній зоні": Bitcoin впав нижче 4 тисяч доларів
Неділя, 25 листопада 2018, 12:13
Курс криптовалюти Bitcoin опустився до мінімальної позначки з вересня минулого року.
Про це свідчать дані торгів.
У неділю зранку Bitcoin торгується в районі 3,736 долара, що на 13,77% нижче рівня попереднього дня, за даними coinmarketcap.
Курси більшості інших криптовалют знижуються, в тому числі Ethereum подешевшав на 14%, Litecoin - на 12%.
В цілому капіталізація ринку криптовалют за останню добу впала до 120 млрд доларів, що є найнижчим показником за рік.
Економічна правда
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