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Криптовалюти в "червоній зоні": Bitcoin впав нижче 4 тисяч доларів

Неділя, 25 листопада 2018, 12:13
 

Курс криптовалюти Bitcoin опустився до мінімальної позначки з вересня минулого року.

Про це свідчать дані торгів.

У неділю зранку Bitcoin торгується в районі 3,736 долара, що на 13,77% нижче рівня попереднього дня, за даними coinmarketcap.

Курси більшості інших криптовалют знижуються, в тому числі Ethereum подешевшав на 14%, Litecoin - на 12%.

 

В цілому капіталізація ринку криптовалют за останню добу впала до 120 млрд доларів, що є найнижчим показником за рік.

Економічна правда

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