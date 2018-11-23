Нафта завершує тиждень обвалом цін до річного мінімуму

Вартість нафтових ф'ючерсів на минулому тижні показала стрімке падіння.

Про це повідомляє enkorr.

Воно було викликане зростаючими побоюваннями з приводу перевиробництва, уповільненням світової економіки, туманністю перспектив врегулювання тарифного протистояння між США і Китаєм, прогнозами про збільшення нафтовидобутку за межами ОПЕК.

У період з 19 по 23 листопада вартість бареля північноморської еталонної суміші Brent впала з 63,66 долара до 59,11 долара (-7,7%). "Бочка" західно-техаського бенчмарка WTI впала з 54,66 долара до 50,80 долара (-7,6%).

В ході останньої на цьому тижні торгової сесії, 23 листопада до 17:15 за Києвом барель нафти Brent торгувався по 59,11 долара (-5,61%), барель нафти WTI - по 51,07 долара (-6,59%) .

На хвилі падіння цін американський інвестиційний банк J.P. Morgan знизив прогнозну вартість нафти Brent в 2019 р до 73 долара/Стоимость нефтяных фьючерсов на уходящей неделе показала стремительное падениебарель проти 83,50 долара/барель в попередньому інвестиційному прогнозі. У 2020 на думку експертів банку, вартість північноморської еталона впаде до 64 долара/барель.

Значну роль в ухваленні рішення про зниження прогнозних цін зіграв зростання нафтовидобутку в Сполучених Штатах, яка в даний час знаходиться на рівні 11,7 млн ​​б/д. При цьому середній рівень виробництва сировини в Саудівській Аравії в листопаді становить 10,6-10,8 млн б/д. В окремі дні цей показник досягав 11 млн б/д.

Економічна правда