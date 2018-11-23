80% аеропортів впровадять системи розпізнавання осіб в найближчі три роки

У найближчі три роки майже 80% аеропортів і 70% авіакомпаній почнуть тестування системи розпізнавання осіб пасажирів і біометричного контролю.

Про це повідомляє Wired.

Технології дозволять позбутися черг на паспортний контроль і скоротять час передпольотного огляду, йдеться в дослідженні аналітичної компанії SITA.

Перехід на біометричні системи контролю не вимагатиме від аеропортів і авіакомпаній великих витрат - тому їх інтеграція буде швидкою. Компаніям досить буде впровадити систему розпізнавання осіб в камери відеоспостереження.

Технології дозволяють відмовитися від паспортів при посадці - реєстрацію пасажир зможе пройти онлайн, а в аеропорту йому потрібно буде лише здати багаж, пройти через сканер передпольотного огляду і підтвердити особистість, подивившись в камеру при посадці.

Нагадаємо, китайська компанія Watrix розробила систему, яка здатна розпізнавати людей на досить великій відстані (до 50 метрів) на підставі того, як вони йдуть.

Економічна правда