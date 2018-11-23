SkyUp зареєструвала в Україні ще один літак

Четверте повітряне судно української авіакомпанії SkyUp Airlines отримало державний і реєстраційний знак.

Про це повідомляє ЦТС.

Таким чином, до кінця листопада флот перевізника поповниться літаком Boeing 737-800.

Повітряне судно, що має заводський номер 40146, було випущено в 2013 році. Український реєстраційний номер, який отримало ВС, - UR-SQC.

SkyUp отримає повітряне судно в лізинг від Boeing Capital Corporation. До цього експлуатантом літака була авіакомпанія Malaysia Airlines.

На початку жовтня стало відомо, що SkyUP отримала сертифікат TCO (third country operator license) від Європейського агентства з безпеки в авіації EASA. Даний документ дає авіакомпанії право літати в 28 країн Європи, які входять в EASA, а також в чотири країни, які є членами Європейської асоціації вільної торгівлі - до Швейцарії, Норвегії, Ісландії, Ліхтенштейну.

ТОВ "Авіакомпанія "Скайап" було зареєстровано в червні 2017 року Києві.

Її керівником став відомий авіаційний експерт, який раніше працював в ряді авіакомпаній, Євген Хайнацький.

Форма власності вказаної компанії – на 100% приватна. Головний акціонер SkyUp – ТОВ "ACS-Україна" Тетяни Альби і Юрія Альби, яким також належить туристичний оператор JoinUp.

Економічна правда