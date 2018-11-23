У Центрі економічних стратегій вирахували ризики бюджету

У доопрацьованому урядом проекті бюджету до другого читання у порівнянні із первинним проектом бюджету багато відносно невеликих змін, але всі вони результат "великих бюджетних баталій" в парламенті.

Про це повідомляє Центр економічної стратегії.

"Вже котрий рік між першим і другим читанням уряд як той вправний ювелір знаходить додаткові ресурси – і доходи, і видатки збільшуються на приблизно однакову суму, так щоб не "постраждав" показник бюджетного дефіциту. Останній – "сакральна" цифра узгоджена з МВФ, її чіпати "зась", - йдеться в повідомленні.

Цього року "перекроювання" бюджетних показників в парламенті призвело до збільшення плану по доходах та видатках державного бюджету на 17,7 млрд гривень, це приблизно на 1,8% вище показників оригінального урядового проекту.

"З одного боку, ці зміни є доволі скромними, якщо взяти до уваги, що йдеться про бюджет року подвійних виборів. З іншого боку, проходження пікового боргового навантаження наступного року ніхто не відміняв, а це вимагає стриманості (особливо у перегляді соціальних стандартів – вони залишились без змін)", - зазначають у Центрі.

Основні ризики бюджету:

З боку видатків: є ризик того, що витрати для фінансування субсидій на оплату послуг ЖКГ недооцінені у разі підвищення цін на газ.

З боку фінансування: недовиконання в частині фінансування дефіциту через значні потреби у рефінансуванні боргів та занадто оптимістичних очікування від приватизації (заплановані приватизаційні надходження можна отримати за рахунок продажу великих об’єктів, що у передвиборчих умовах досить складно, навіть якщо ринкові умови сприятливі).

Як вже наголошували аналітики Центру економічної стратегії, піковий період виплат за зовнішніми боргами є ключовим обмежуючим фактором для бюджету наступного року.

На 2019 рік припадає майже вдвічі вища сума погашень за зовнішніми боргами (4,3 млрд доларів або 3,3% ВВП), і на 30% вища – за внутрішніми боргами, ніж цьогоріч. Високий рівень витрат на обслуговування та погашення боргів не дозволяє зменшувати податкове навантаження, обмежує можливості для росту бюджетних витрат та несе ризики рефінансування.

Нагадаємо, Верховна рада підтримала проект державного бюджету на 2019 рік у другому читанні та в цілому.

Економічна правда