Ціни на нафту досягли мінімуму за рік

Ціни на нафту опустилися до мінімумів 2018 року у п'ятницю через побоювання про виникнення профіциту сировини на ринку на тлі слабкого прогнозу зростання економіки.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com, передає Укрінформ.

Ф'ючерси на нафту сорту Brent знизилися на 1,1 % до 61,90 долара після досягнення позначки в 61,52 долара за барель — мінімуму з грудня 2017 року. Ф'ючерси на північноамериканську суміш WTI опустилися на 2,4 % до 53,3 долара за барель, раніше наблизившись до мінімуму з жовтня 2017 року, досягнутому минулого тижня.

Світовий рівень пропозиції у 2018 році збільшився. США, РФ і Саудівська Аравія виробили більше за третину від загального об'єму світового споживання, який складає приблизно 100 мільйонів барелів на добу.

Котирування нафти відступили від максимумів початку жовтня приблизно на 30 %, оскільки в четвертому кварталі світовий обсяг виробництва почав перевищувати рівень споживання, ознаменувавши завершення періоду недоліку пропозиції, що почалася в першому кварталі 2017 року, згідно з даними Refinitiv Eikon.

За станом на 09:30 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 62,12 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 62,59 долара за барель, що на 1 цент нижче рівня закриття торгів (62,60 долара).