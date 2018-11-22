Верховний суд постановив не штрафувати платника податків, який помилився рахунком

Верховний суд вирішив, що сплата ЄСВ на неправильний номер рахунку не може розглядатися органами фіскальної служби як несплата податків з наступним застосуванням штрафних санкцій та пені.

Про це повідомляє юридичний інтернет-ресурс "Протокол".

Верховний суд зробив висновок про те, що здійснення помилки під час перерахування узгодженої суми грошового зобов'язання до державного бюджету в строк, встановлений пунктом 57.1 статті 57 ПК України, має кваліфікуватися як дія, хоча й помилкова. Відтак дії, які не містять ознак бездіяльності платника податків при сплаті узгодженої суми грошового зобов'язання, не можуть бути підставою для застосування штрафів.

Ця позиція була сформована при розгляді касаційної скарги податкового органу, який вважав, що помилку з номером рахунку слід вважати несплатою податку.

У даній справі платник податків звернувся до суду першої інстанції, стверджуючи, що сплата суми єдиного внеску, виконана без порушень строків, хоча і на неправильний рахунок, насправді відбулася, оскільки кошти надійшли до державного бюджету. З такою позицією погодилися суди першої та апеляційної інстанцій.

Проте податковий орган з такими висновками не погодився та подав касаційну скаргу.

Верховний суд, розглянувши аргументи сторін, дійшов висновку, що допущена підприємством помилка не свідчить про несплату податку у визначений законодавством строк та не спричинила настання жодних негативних наслідків або збитків для відповідного бюджету та держави в цілому.

Укрінформ