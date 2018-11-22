Рада ухвалила закон про відновлення діяльності "Чорноморнафтогазу"

Верховна Рада ухвалила закон №8338 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо відновлення діяльності Державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз".

Відповідне рішення підтримали 236 народних депутатів, передає "Укрінформ".

"Цим законопроектом пропонується встановити, що на період тимчасової окупації України "Чорноморнафтогаз" відкриває поточний рахунок зі спеціальним режимом використання для проведення розрахунків по забезпеченню виробничої діяльності, діяльності по захисту майнових прав у судах, а також погашення заборгованості перед кредиторами", - зазначила представник Президента у Верховній Раді Ірина Луценко, презентуючи законопроект і закликаючи підтримати його за основу та в цілому.

"Такий рахунок відкриватиметься в уповноваженому банку, визначеному Кабінетом Міністрів за пропозицією НАК "Нафтогаз". Відновлення повноцінної виробничої діяльності "Чорноморнафтогазу" сприятиме посиленню енергетичної безпеки та незалежності України, особливо в Херсонській області", - додала вона.

Луценко також нагадала, що питання відновлення діяльності "Чорноморнафтогаз" Рада розглядає вже не вперше, і ще до окупації Росією частини території України це підприємство було одним із найбільших у паливно-енергетичному комплексі, яке видобувало близько 2 млрд куб. м газу на шельфі Чорного та Азовського морів. Однак внаслідок анексії Державне акціонерне товариство "Чорноморнафтогаз" втратило доступ до більшості своїх родовищ і видобувних активів.

За її словами, на сьогодні фактично відсутні можливості для забезпечення нормального функціонування "Чорноморнафтогазу".

"Надзвичайно складно організувати видобуток природного газу, оскільки постачальники товарів, робіт і послуг відмовляються співпрацювати з підприємством, у якого відсутні діючі рахунки. Зважаючи на вказане, під загрозою знаходиться своєчасне та безперебійне газопостачання Генічеського району Херсонської області", - додала народний депутат.

Цей закон набуває чинності на наступний день після його опублікування.

На даний час товариство зареєстровано у Києві, вживає заходи щодо налагодження господарської діяльності, займається відновленням втрачених документів та формуванням доказової бази для міжнародних судів проти Російської Федерації.

Збитки, завдані "Чорноморнафтогазу" анексією АР Крим, заявлені у позові Міністерства юстиції України до Російської Федерації щодо визнання незаконною окупації Криму та компенсації збитків, завданих цією окупацією.

"Чорноморнафтогаз" входить до складу НАК "Нафтогаз України" і спеціалізується на розвідці і видобутку нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів.

На балансі компанії перебувають 17 родовищ, з яких 11 газових, 4 газоконденсатних і 2 нафтових. Сумарні запаси всіх родовищ на сьогоднішній день становлять: по природному газу - 58,56 млрд куб м, по газовому конденсату - 1231 тис тонн, по нафті - 2530 тис тонн.

Економічна правда