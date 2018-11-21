Найбільший складальник iPhone скорочує витрати через падіння попиту - Bloomberg

Найбільший складальник iPhone - тайванська компанія Foxconn- збирається скоротити свої витрати на 2,9 мільярда доларів в 2019 році.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними агентства, витрати на виробництво смартфонів iPhone в 2019 році Foxconn скоротить на 865 млн доларів. Крім цього, компанія має намір скоротити близько 10% нетехнічного персоналу.

У Foxconn заявили, що бюджет компанії та її команда відповідають поточним і очікуваним потребам клієнтів, а також ринковим і економічним завданням на наступний рік або два. За останні 12 місяців витрати компанії становили 6,7 млрд доларів.

Агентство пов'язує рішення компанії зі складнощами інших постачальників iPhone - чотири компанії-партнера Apple скоротили оцінки доходів через слабкий попит на смартфони. Це призвело до падіння акцій Apple.

Нагадаємо, Apple Inc. в останні тижні скоротила замовлення на виробництво всіх трьох нових моделей смартфонів - iPhone XS, iPhone XS Max і iPhone XR.

Економічна правда