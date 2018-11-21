Силовики проводять обшуки у фіскалів і митників Чернівецької області

Генпрокуратура спільно з СБУ прийшли з обшуками у службових приміщеннях Державної фіскальної служби і митниці в Чернівецькій області.

Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

"У середу, 21.11.2018 року, Генеральною прокуратурою України спільно з ГУБКОЗ СБ України проводиться низка обшуків у службових приміщеннях ГУ ДФС в Чернівецькій області та Чернівецької митниці", - йдеться в повідомленні.

За інформацією правоохоронців, таким чином вони перевіряють, чи причетні посадові особи зазначених органів до незаконних схем ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах під час експорту волоських горіхів.

У Генпрокуратурі нагадали, що цього року на території Вінницької області знешкоджено злочинну організацію, учасники якої використовуючи аналогічні схеми з експорту горіхів. Вони завдали збитків державі на суму понад 300 млн грн.

Зазначається, що начальнику ГУ ДФС у Вінницькій області, його першому заступнику, а також підконтрольним керівникам суб’єктів господарювання повідомлено про підозри.

Як повідомлялося, у серпні Генеральна прокуратура повідомила про підозру начальнику головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області Руслану Осмоловському.