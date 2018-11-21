Смолій назвав головне завдання для НБУ на 2019 рік

Першочерговим завданням для Національного банку у 2019 році буде відновлення кредитування.

Про це сказав голова НБУ Яків Смолій, повідомляє прес-служба НБУ на своїй сторінці у Facebook.

"Першочерговим завданням для Національного банку у наступному році буде відновлення кредитування, адже саме кредитування є одним із головних рушіїв економічного зростання", - сказав Смолій.

За словами голови Нацбанку, відновленню кредитування сприятимуть як інституційні зрушення з захищеністю кредиторів, зокрема функціонування Кредитного реєстру, який уже працює в Національному банку, так і захист прав споживачів фінансових послуг.

"Споживачі, що почуватимуться впевненіше при ухваленні фінансових рішень, активніше здійснюватимуть фінансові операції та пожвавлюватимуть економічні відносини всередині країни", - зазначив Смолій.

Він нагадав, що ухвалення парламентом розробленого за участі фахівців Національного банку закону "Про валюту і валютні операції" відправляє у минуле застарілий Декрет про валютне регулювання та запроваджує новий для України принцип "дозволено все, що прямо не заборонено законом".

"За належних макроекономічних передумов та підвищення ефективності податкового законодавства, Закон дозволить забезпечити повноцінний вільний рух капіталу та стане проривним у економічній інтеграції України із ринком ЄС. Він стане таким собі "безвізом для капіталу", - зауважив Смолій.

Економічна правда