40% всіх перевірок бізнесу закінчується штрафами

Контролюючі органи знаходять порушення в 70% перевірок бізнесу, штрафи і санкції застосовуються в 40% випадків.

Про це заявив перший заступник міністра економічного розвитку Максим Нефьодов на зустрічі Європейської бізнес асоціації з керівництвом країни, передає delo.ua.

Це дуже високий показник, на думку заступника міністра, але в минулому році цифра була ще вищою - порушення були виявлені при 99% перевірок бізнесу.

"Ми навіть жартували, може, варто розформувати всі контролюючі органи і просто відправляти бізнесу "листи щастя", - зазначив заступник міністра.

Нефьодов нагадав, що в Україні стартувала реформа системи перевірок.

В Україні запрацював спеціальний онлайн-портал, де будь-яка компанія або ФОП може подивитися, чи потрапляють вони в плани перевірок держорганів на 2019 рік. Портал розробив Офіс ефективного регулювання BRDO.

На порталі вже доступні проекти планів перевірок 26 (з 33) контролюючих органів, а також проект комплексного плану перевірок.

Серед цих органів Держекоінспекція, Держпраці, Держслужба з лікарських препаратів, Держгеонадр, Держагентство рибного господарства, Держслужба з надзвичайних ситуацій і Держпотребслужба.

Проте на порталі не можна побачити плани перевірок Державної фіскальної служби.

Також на порталі можна дізнатися, коли до компанії або ФОПу прийдуть інспектори Держслужби з питань праці з перевіркою на предмет неформальної зайнятості. Справа в тому, що Держпраці не повинно завчасно планувати ці перевірки, інспектори можуть приходити без попередження.