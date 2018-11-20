Найбільша польська авіакомпанія придивляється до Івано-Франківська та Вінниці

В авіакомпанії LOT не виключають потенційну можливість запустити в майбутньому рейси з Польщі в такі українські обласні центри як Рівне, Івано-Франківськ, Вінниця та Луцьк.

Про це в інтерв'ю ЦТС розповів операційний директор LOT Мачей Вільк.

"Ми дуже відповідально підходимо до вивчення можливості відкрити рейси в нові міста. Перед відкриттям ми збираємо інформацію і звертаємо увагу на кількість мешканців в місті і потенційному регіоні охоплення, ВВП на душу населення, кількість пасажирів в аеропорту, кількість рейсів інших мережевих авіакомпаній і зіставляємо зі схожим містом, в який ми вже виконуємо польоти", - заявив топ-менеджер.

Як приклад такого підходу він навів запуск рейсів в Каунас, які виявилися успішними в плані заповнюваності і транзитного потенціалу для авіакомпанії.

"Схожа картина, але ще навіть більш вигідна, у авіакомпанії склалася і в Запоріжжі, куди ми також відкрили рейс, практично одночасно. Я бачу в майбутньому ще кілька десятків міст в нашому регіоні, куди ми потенційно могли б відкрити рейси, виходячи з цієї логіки. Серед них - Вінниця, Івано-Франківськ, Луцьк або Рівне. Єдине, що зараз нас в цьому обмежує - це дефіцит слотів в аеропорту Шопена", - поділився планами Вільк.

На його думку, проблема з дефіцитом слотів в базовому аеропорту польської авіакомпанії в Варшаві може бути вирішена до 2020 року.

Зазначимо, що в 2017 році польські ЗМІ вже писали про плани LOT почати польоти з Варшави до Рівного, Івано-Франківська, Вінниці та Дніпра.

Пізніше про причини відмови польського перевізника від польотів в Рівне розповів директор місцевого аеропорту.

"Найголовніша причина, чому вони не змогли почати літати до нас, - це дотації, які вони вимагали від нас. Я не буду називати цифру, але для нас це велика сума. Крім цього, у них не знайшлося вільних літаків", - пояснив Сергій Сірих.

Варто також зазначити, що з чотирьох перерахованих Вільком українських міст тільки три мають діючі аеропорти - Івано-Франківськ, Вінниця та Рівне.

У випадку з Луцьком мова може йти про відновлення колишнього військового аеродрому - з такою ініціативою раніше виступало міністерство інфраструктури.