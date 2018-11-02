Гонтарева про Тимошенко: Це просто "балакуча голова"

Екс-голова Національного банку Валерія Гонтарева назвала народного депутата Юлію Тимошенко та інших критиків "балакучими головами".

Про це вона заявила в інтерв'ю журналу НВ.

"З першого дня під НБУ ходили проплачені мітинги. У багатьох ЗМІ - повна дезінформація, маніпуляції. Наприклад, від Юлії Тимошенко, яка виходить і розповідає, що Гонтарева видала 300 мільярдів гривень рефінансування", - сказала екс-глава НБУ.

При цьому, за її словами, сама Гонтарева показувала в парламенті, що коли вона прийшла в НБУ, заборгованість з рефінансування була 110 млрд грн, а коли йшла - 19 млрд грн.

"Я ж технократ, приходжу з цифрами. А вони - просто балакучі голови. При цьому люди без честі, без совісті, без елементарних економічних знань, без нічого, але дуже добре говорять. Вся країна бачила і труни, які приносили озброєні люди до центрального входу НБУ, і мій будинок, розписаний словами "вбивця", - розповіла Гонтарева.

Раніше Гонтарева звинувачувала Тимошенко у "наданні фіктивних цифр, які не можуть бути пов’язані з дійсністю" під час оцінки діяльності регулятора.

У свою чергу партія "Батьківщина" вимагала створення тимчасової слідчої комісії для перевірки діяльності керівників Нацбанку Валерії Гонтаревої й Фонду гарантування вкладів Костянтина Ворушиліна.