Львів оголосив тендер на е-квиток

Комунальне підприємство "Львівавтодор" оголосило конкурс на впровадження у Львові електронної системи для оплати за проїзд в міському транспорті.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Відповідне оголошення розміщено на сайті Європейського банку реконструкції та розвитку, який надав підприємству кредит на реалізацію проекту в розмірі 10 млн євро.

"У очікуваний контракт буде включено проектування, обладнання та програмне забезпечення, апаратні засоби, системи впровадження, а також послуги з технічного обслуговування", - зазначено в повідомленні банку.

Згідно з оголошенням, планується закупівля електронних квитків, тисячі валідаторів для 725 автобусів, 125 тролейбусів та 150 трамваїв, ручних засобів контролю. Крім того, переможець проекту повинен створити сайт і мобільні додатки для проекту.

Пропозиції приймаються до 15 січня 2019 року.

Проведення конкурсу заплановано в два етапи. На першому етапі конкурсна комісія перевірятиме технічні пропозиції і не братиме до уваги кошторис.

Участь у другому турі візьмуть компанії, пропозиції яких будуть відповідати всім вимогам тендеру. Крім того, компанії допустять до участі у другому турі після сплати тендерної гарантії в розмірі 200 тис. євро.

Нагадаємо, закон про електронний квиток в міському транспорті був прийнятий Верховною Радою 17 січня, підписаний президентом 3 лютого, опублікований в офіційній парламентській газеті "Голос України" у вівторок 7 лютого і набув чинності 7 травня.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що після запровадження електронного квитка, надходження від пасажирських перевезень комунальним транспортом до місцевого бюджету зростуть на 40-50%.

ЕП детально пояснила, що зміниться з підписанням цього закону: Єдиний електронний квиток. Як це буде працювати?