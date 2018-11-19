Підтвердилася інформація про скорочення виробництва нових iPhone

Apple Inc. в останні тижні скоротила замовлення на виробництво всіх трьох нових моделей смартфонів - iPhone XS, iPhone XS Max і iPhone XR.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на інформовані джерела, передає "Інтерфакс-Україна".

Особливо різким стало скорочення замовлень iPhone XR - за даними джерел, компанія урізала плани по виробництву найбюджетнішої нової моделі на третину від спочатку запланованих 70 млн пристроїв.

За словами джерел, проблема виникла через складнощі з прогнозуванням попиту на нові моделі.

"Чим більше вибір ви надаєте, тим складніше передбачити, хто буде купувати ці пристрої", - заявив CEO консалтингової компанії Sequent Learning Networks Стівен Хейнс. Проблема посилюється тим, що крім нових моделей у продажу до сих пір зберігаються пристрої минулих модельних рядів.

Як наслідок, постачальники деталей для Apple погіршили свої прогнози квартальних фінпоказників, що різко позначилося на їх капіталізації. Минулого тижня впали акції таких постачальників, як Qorvo Inc., Lumentum Holdings і Japan Display.

Акції самої Apple на попередніх торгах в понеділок дешевшають на 1,6%. За останній місяць капіталізація компанії скоротилася майже на 12%, до $ 918 млрд.

Раніше про скорочення виробництва нових iPhone XR повідомило японське видання Nikkei. За даними видання, компанії, що збирають нові моделі телефонів Apple, скоротили виробництво на 20-25%. При цьому Apple збільшує виробництво попередніх моделей телефонів - iPhone 8 і iPhone 8 Plus.