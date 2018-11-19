Велика платіжна система подала позов проти НБУ

Міжнародна платіжна система TYME подала позов до НБУ щодо визнання незаконним рішення "Про скасування реєстрації міжнародної платіжної системи TYME".

Про це повідомляє Finclub.

У позовних вимогах компанія вимагає зобов'язати суд відновити дії всіх ліцензій, які були відкликані регулятором, а також реєстрацію платіжної системи і всіх її учасників.

Оператором системи TYME є фінансова компанія "ОМП-2013". У листопаді 2014 року її співвласником став генеральний директор ІК Concorde Capital Ігор Мазепа. НБУ відібрав у неї ліцензію в червні 2018 року.

"За твердженнями керівництва НБУ дані рішення були прийняті на підставі отриманих від СБУ безперечних доказів про порушення платіжною системою TYME вимог регулятора, внаслідок яких виникли ризики національної безпеки України", - зазначають в компанії.

Повідомляється, що TYME запитувала дані документи для ознайомлення, в тому числі через адвокатські запити. В отриманих відповідях від НБУ і СБУ документів надано не було.

У 2015 році СБУ вже направляло запит в НБУ з набагато більш серйозними звинуваченнями TYME, тоді НБУ протягом місяця проводив позапланову перевірку МПС TYME, звинувачення СБУ не підтвердилися.

Компанія TYME була єдиною міжнародною небанківської платіжної системою в Україні та до моменту її закриття була лідером на ринку платіжних систем України за підсумками 2017 року і першого півріччя 2018 року. На початку 2018 року Державною адміністрацією залізничного транспорту TYME був привласнений статус соціально-важливої ​​платіжної системи України, разом з "Укрпоштою".