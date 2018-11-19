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Для початку роботи Експортно-кредитного агентства не вистачає 112 тисяч

Понеділок, 19 листопада 2018, 14:12

Створення Експортно-кредитного агентства вимагає додаткового фінансування з держбюджету у 112 тисяч гривень.

Про це заявив перший заступник голови парламентського комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності Михайло Довбенко, передає "Інтерфакс-Україна".

Він закликав народних депутатів підтримати законопроект №8114, що передбачає збільшення бюджетного фінансування створення ЕКА.

"Цей законопроект важливий для створення ЕКА. Ми в цьому році виділили 200 млн грн (на створення ЕКА - ІФ), але, на жаль, не можемо реалізувати. Наразі не вистачає лише 112 тис. грн, щоб зафіксувати різні юридичні організаційні процедури", - зазначив він під час погоджувальної наради голів фракцій і груп парламенту в Києві в понеділок.

Необхідність ухвалення цього законопроекту відзначив також перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.

Нагадаємо, уряд за ініціативи Мінекономрозвитку 7 лютого прийняв рішення про створення Експортно-кредитного агентства та затвердив його установчі документи.

Про визначення формату співіснування Укрексімбанку та Експортно-кредитного агентства згідно з новою стратегією Кабміну читайте у статті ЕП.

експорт фінанси

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