Зарплату заробітчан будуть враховувати при нарахуванні субсидій — Рева

Доходи українських громадян, які працюють в інших країнах, необхідно декларувати для нарахування субсидій.

Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева, повідомляється на офіційному сайті міністерства.

Він підкреслив, що якщо не декларувати такі доходи, то це вплине на розрахунок розміру субсидій у 2018 році і в подальшому, і деякі українці отримуватимуть "подвійну преференцію в порівнянні з іншими громадянами".

"Справа в тому, що всі бажаючі отримати субсидію повинні декларувати всі свої доходи, як ті, що вони отримують в Україні, так і ті, які надходять з-за кордону", - сказав Рева.

"На практиці відбувається наступне: хто живе і працює в Україні, платить податки і ЄСВ, часто не отримує субсидію, оскільки чесно декларує всі доходи (саме за рахунок сплачених цими людьми податків держава надає субсидії громадянам). А ті, хто отримують доходи з-за кордону, як правило, їх не декларують при зверненні за субсидією. В результаті їм субсидія нараховується в більшому розмірі, ніж це могло бути при чесному декларування доходів", - пояснив міністр.

"Це відбувається за рахунок нас з вами - платників податків в Україні", - додав Рева.

Він підкреслив, що при декларуванні доходів, отриманих з-за кордону, на них не буде здійснюватися оподаткування. Це пов'язано з тим, що всі податки з цих доходів були сплачені в державі перебування, а їх оподаткування податком в Україні було б подвійним оподаткуванням.

"Коли громадянин звертається за субсидією, він зобов'язаний вказати свої доходи, оскільки ці кошти він витрачає на власне споживання. Але, якщо він не бажає цього робити, то немає жодних проблем - але тоді не потрібно звертатися за субсидією", - резюмував Рева.

Економічна правда