Київ готовий купити ще 20 нових трамваїв за мільярд

Комунальне підприємство "Київпастранс" оголосило тендер на покупку 10 низькопідлогових трамваїв довжиною понад 26 метрів за 568,6 мільйона гривень та 10 низькопідлогових трамваїв довжиною понад 30 метрів за 503 мільйона гривень.

Відповідна інформація розміщена на сайті публічних закупівель "Прозорро".

Згідно з вимогами, частка низького рівня підлоги повинна становити 100%. Вагони повинні бути новими і виготовленими не раніше 2018 року.

Максимальна швидкість трамваю повинна становити не менше 70 км/год.

Трамвай повинен бути придатним для корисної експлуатації на термін 15 років і більше.

Очікувана вартість тендеру за 26-метровими трамваями - 568,632 млн грн, за 30-метровими - 503 млн грн. Переможцями стануть компанії, яка запропонують найменшу ціну. Розмір мінімального зниження ціни - 1%.

Аукціони відбудуться 22 січня 2019 року. Учасниками торгів можуть стати як українські, так і іноземні компанії.

Переможцям нададуть 12 місяців для поставки товару - з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року.

Раніше повідомлялося, що "Київпастранс" оголосив тендер на покупку 10 низькопольних трамваїв за 430,5 мільйона гривень, частка низького рівня підлоги повинна становити не менше 70%.

Як повідомлялося, в 2017 році польська компанія PESA виграла торги на поставку Києву 40 низькопольних трамваїв, обійшовши львівський "Електронтранс".

Польська компанія запропонувала трамваї за 1,813199 млрд грн при очікуваній сумі закупівлі 1,946 млрд грн. При цьому PESA спочатку пропонувала їх за 1,846 млрд грн.

Українсько-німецьке СП "Електронтранс" (Львів) запропонувало трамвайні вагони за 1,8132 млрд грн і не знижувало ціну в ході торгів.

На участь в тендері також подавалася компанія "Татра-Юг", але її заявка була відхилена через порушення умов тендерної документації.

У 2016 році ЗМІ з'ясували, що трамваї з Польщі не підходять для української столиці.

В Києві майже немає відповідних маршрутів для такого 26-метрового трисекційного складу. Для Борщагівської швидкісної лінії він не підходить через малу місткість - 255 пасажирів.

На інших лініях склад дуже швидко вийде з ладу через аварійний стан колійної інфраструктури.

Під час презентації на Подолі трамвай Pesa не помістився в криві і на одному з поворотів пошкодив собі кузов.

Згідно з інформацією, навантаження на вісь трамвайного вагона Pesa (типу 71-414) становить 9,555 тонн або 93,73 кН.

У свою чергу, чинний в Україні ДСТУ 4876: 2007 "Вагони трамвайні пасажирські. Загальні технічні вимоги" містить вимогу, що маса завантаженого вагона повинна бути такою, щоб навантаження на будь-яку вісь не перевищувала 80 кН.

Таким чином, трамваї Pesa є важкими для українських рейок і не можуть використовуватися на території України.

Незважаючи на невідповідність ДСТУ 30 червня 2016 року ДП "Дніпропетровський орган з сертифікації залізничного транспорту" видав сертифікат на виріб "Трамвай моделі 71-414К", який підтверджує, що трамвайний вагон польського виробництва відповідає національним державним стандартам.

У серпні 2016 року трамвай Pesa почали експлуатувати на Борщагівській лінії швидкісного трамвая.

Олександр Колесніченко, ЕП