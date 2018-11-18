У світі прогнозують дефіцит цукру

Міжнародна організація по цукру (ISO) різко скоротила прогноз очікуваного глобального профіциту цукру в сезоні 2018-2019 маркетингового року.

Про це повідомляє асоціація "Укрцукор".

У своєму квартальному звіті міжурядовий орган прогнозує, що в 2018-2019 МР глобальний профіцит становитиме 2,17 млн т цукру, порівняно із серпневим прогнозом надлишку в 6,75 млн тонн.

ISO також скоротила свою оцінку надлишку цукру в 2017-2018 МР з 8,6 млн тонн до 7,28 млн тонн.

"Загальний обсяг дворічного світового профіциту цукру зменшився на 5,892 млн тонн", - стверджує ISO, зазначаючи, що збільшення світового виробництва цукру більше не очікується.

У 2018-2019 МР глобальне виробництво цукру очікувалося на рівні 180,49 млн тонн, порівняно з попереднім прогнозом у 185,22 млн тонн, а тепер цей показник очікується нижче 182,7 млн тонн у попередньому сезоні.

За новим прогнозом ІSО, в Бразилії виробництво цукру зменшиться на 2,2 млн тонн, в Індії — на 2 млн тонн, в ЄС — на 750 тисяч тонн.

"Таке велике скорочення не можна буде компенсувати незначним приростом обсягів виробництва цукру в інших країнах", — зазначає ІSО.

ІSО також заявила, що бачить незначний дефіцит у розмірі близько 2 млн т цукру "на горизонті" — в 2019-2020 МР, — "який проголосить кінець фази профіциту на світовому ринку цукру".

"Прогнозований глобальний профіцит цукру (на 2018-2019 МР) не такий вже й великий, а поєднання непередбачуваного та різкого скорочення виробництва ключових гравців цукрового ринку, ймовірно, прискорить настання "фази дефіциту" на світовому ринку цукру", — зробили висновок в ІSО.