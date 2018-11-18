Світова економіка у 2018 році зросте на 3,8%

Глобальна економіка знаходиться на пізній стадії ділового циклу, яка зазвичай характеризується підвищеними ризиками і ростом прибутковості на ринках.

Про це йдеться у звіті аналітиків швейцарського банку Julius Baer, передає "Дзеркало тижня".

Експерти прогнозують зростання глобального ВВП за підсумками поточного року на рівні 3,8% і його уповільнення до 3,6% в 2019 році. Темпи економічного підйому в США будуть становити відповідно 2,9% і 2,8%, єврозони - 2,1% та 1,7%.

Як очікується, ВВП Китаю в 2018 році збільшиться на 6,5%, у наступному році - на 6,2%. Влада країни будуть реалізовувати стимулюючі заходи, які дозволять продовжити структурну перебудову економіки і уникнути різкого уповільнення зростання, зазначається в звіті швейцарського банку.

Як свідчить оперативна статистика, включаючи індекси ділових настроїв PMI, динаміка економічного росту в різних країнах стає все більш розсинхронізованою. США залишаються локомотивом підйому, тоді як в єврозоні відзначається погіршення показників, а в країнах, що розвиваються, особливо з високим борговим навантаженням і структурними проблемами, - активне уповільнення.

"Найбільші ЦБ світу поки демонструють готовність підтримувати фінансові ринки, але ця підтримка буде поступово слабшати. В якості нових інвестиційних стратегій особливої уваги заслуговують країни Азії, цифрові інновації, кардинально змінюючи галузі, нова енергетика", - йдеться в повідомленні.

Висока ділова активність, відсутність інфляційного тиску і сильний ринок праці дозволяють Федеральної резервної системи (ФРС) США зберігати курс на посилення грошово-кредитної політики. У 2019 році американський ЦБ продовжить підвищення ключової ставки, яка до кінця року складе 3,5% річних.

В наступному році, ймовірно, перша за довгий час жорсткість умов кредитування Європейським центральним банком і Банком Англії, які обмежаться підвищенням ставок на 25 базисних пунктів - до 0,25% та 1% річних відповідно, прогнозують експерти.

Фінансові ринки знаходяться в фазі зміни загального тренду, яка характеризується підвищеною волатильністю.

На американському ринку держоблігацій завершується 35-річний "бичачий" тренд, проте перспективи масштабного зниження поки не спостерігаються.

При цьому кореляція між казначейськими облігаціями США і фондовими індексами прагне до нуля: рух котирувань цих двох типів активів буде ставати все більш незв'язним один з одним і нестабільним, що підтверджується волатильністю акцій в жовтні.

Тим не менш, Julius Baer не очікує, що ця ситуація призведе до підвищення прибутковості еталонних 10-річних US Treasuries до 4% річних.

Протягом наступних 12 місяців ціни на нафту будуть перебувати в коридорі $ 60-80 за барель, вважають у банку. Зростання цін вище цього рівня буде стримуватися збільшенням пропозиції, в першу чергу з боку сланцевих виробників, тоді як політика ОПЕК+ буде перешкоджати занадто різкого падіння котирувань.

"Головні ризики у світовій економіці пов'язані з політикою США, в тому числі торговими суперечками і загостренням санкцій проти Ірану, бюджетними проблемами в Італії, що створюють значні ризики для євро, і процесом виходу Великобританії з Європейського союзу. Також зберігається ймовірність дефолту в Туреччині, який може викликати ланцюгову реакцію на ринках і спровокувати нову масштабну кризу", - наголошується в звіті.