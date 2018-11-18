Прем’єр Польщі: Після запуску "Північного потоку-2" РФ може піти на Київ

Прем’єр-міністр Польщі застерігає, що після завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2" ніщо не зупинить Росію від подальшої агресії в Україні.

Про це Матеуш Моравецький заявив під час конференції FOTAR у Гамбурзі, інформує РАР.

"Я знаю позицію німецького уряду, що це – бізнес-проект. Однак, на схід від Одри ніхто в це не вірить",- заявив він.

За його словами, якщо після будівництва "Північного потоку-2" виявиться, що українська ГТС не потрібна, то "що зупинить Володимира Путіна піти на Київ?".

"Ви будете здивовані тим, кого я зараз процитую, але Ленін одного разу сказав, що капіталісти такі жадібні, що "продадуть нам мотузку, на якій ми їх повісимо", - сказав Моравецький.

Він пояснив, що європейці платять росіянам за газ, а вони вкладуть ці гроші в свою армію і Європі доведеться просити про захист США.

Nord Stream 2 AG, компанія-оператор газопроводу "Північний потік-2", повідомила, що понад 200 кілометрів морської частини трубопроводу вже побудовано.

З кінця 2019 року газотранспортний коридор "Північний потік-2" повинен транспортувати близько 55 млрд кубометрів російського природного газу щорічно з РФ через Балтійське море до Німеччини.

Супротивники проекту - у тому числі Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, США та Данія - стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який вже постачає близько третини об’ємів газу в ЄС.

Глава "Газпрому" Алексєй Міллер впевнений, що проект "Північний потік - 2" буде реалізований, незважаючи на наміри США зірвати будівництво.

Раніше посол США в ЄС Гордон Сондленд заявив, що у президента Дональда Трампа є "багато інструментів", щоб зупинити газопровід "Північний потік-2", який ще більше узалежнює Європу від російського газу.

Українська правда