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"Ощадбанк" запустив чат-бот у Telegram

П'ятниця, 16 листопада 2018, 20:40
 

"Ощадбанк" запустив чат-бот у месенджері Telegram, на черзі - запуск чат-боту в Messenger Facebook.

Про це повідомляє прес-служба банку.

"Ощадбанк продовжує розширювати канали комунікації з клієнтами. Відтепер користувачі Telegram можуть зв'язатись з банком за допомогою чат-бота. На черзі - запуск чат-боту в Messenger Facebook", - йдеться у повідомленні.

Він доступний за ім’ям @Oschadbot.

У першу чергу віртуальний помічник пропонує скористатись сервісами самообслуговування для держателів платіжних карток. Стандартний перелік сервісів: перевірка балансу карткового рахунку та рахунку мобільних заощаджень, замовлення виписки на електронну скриньку, перевірка стану заборгованості за картковим рахунком, блокування чи активація картки, зняття ліміту, тощо.

Якщо клієнт хоче отримати консультацію щодо продуктів і послуг, він може замовити зворотний дзвінок від консультанта Контакт-центру "Ощадбанку".

Нагадаємо, в січні 2018 року на сайті "Ощадбанку" запрацював чат-бот — онлайн-помічник.

Економічна правда

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