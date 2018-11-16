Санкції обійшлися економіці РФ в 6% ВВП — Bloomberg

За оцінками експертів Bloomberg Economics, через санкції західних країн економіка Росії з 2014 року не змогла вирости додатково на 6% ВВП.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що частково така динаміка пов'язана з падінням цін на нафту, а також впровадженням в країні інфляційного таргетування і розпродажем на ринках, що розвиваються, проте санкції грають в цьому велику роль.

"Частина розриву між прогнозами і фактичними показниками, ймовірно, є результатом стійкого ефекту санкцій, вже введених і потенційних, протягом останніх п'яти років", - повідомив аналітик Bloomberg Economics Скотт Джонсон.

Як вважають експерти, цей фактор ставить під сумнів прогнози уряду Росії про те, що реформи та інвестиції призведуть до зростання ВВП країни більш ніж на 3% до 2021 року.

"Таке зростання можливе, але його темп не буде стійким без різкого підвищення продуктивності в економіці", - зазначив Джонсон.

У липні 2014 року Євросоюз і США від точкових санкцій проти окремих фізосіб і компаній перейшли до заходів проти цілих секторів економіки РФ.