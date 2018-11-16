У кого найбільше зросла пенсія за останні роки — дослідження

За період з 2013 по 2016 рік середня пенсія в Україні зросла найбільше у суддів і військовослужбовців.

Про це з посиланням на аналітику Офісу з фінансового та економічного аналізу у Верховній Раді передає Delo.ua.

У 2017 році завдяки законопроекту Кабміну про підвищення пенсій середня виплата зросла на 36% з 1828 грн до 2479 грн.

За останні п'ять років найбільше зросла пенсія у суддів. Якщо в 2013 році вона становила трохи більше 12 тис грн, то в першому півріччі 2018 року перевищила 25 тис грн. Таку пенсію наразі отримує 3 тис осіб.

Майже вдвічі зросла пенсія у військовослужбовців. У 2013 році вона становила 2373 грн, а в першому півріччі поточного року зросла до 4206 грн. Значне зростання відбулося тільки в 2018 році завдяки рішенню Кабміну підняти пенсії військовим і силовикам. Таку пенсію наразі отримує 624 тис осіб.

Пенсії у народних депутатів скоротилися. Якщо в 2013 році вони становили 15,3 тис грн, то за підсумками 2017 року зменшилися до 15,1 тис грн. Таку пенсію наразі отримує 1 тисяча осіб.

Пенсії за віком зросли на 70% - з 1522 грн у 2013 році до 2579 грн за підсумками півріччя 2018 року. Пенсію за віком отримує 10,5 млн громадян.

Соціальна пенсія, яку отримують українці, у яких немає мінімального страхового стажу, зросла на 50% - з 976 грн у 2013 році до 1456 грн в першому півріччі 2018 року. Її наразі отримує 121 тис осіб.

Пенсії для "чорнобильців" зросли за п'ять років на 20%. У 2013 році вони становили 3,2 тис грн. А за підсумками 2017 року зросли до 3,8 тис грн. Таку пенсію наразі отримує 81 тис осіб.

Згідно з аналітикою Офісу, в Україні за останні п'ять років кількість пенсіонерів скоротилася на 2,1 млн.

Зазначається, що за вказаний період зростання пенсій відбувалося повільніше, ніж зростання цін. Зокрема, в 2014 році ціни зросли на 25%, в 2015 році інфляція перевищила 40%, в 2016 році показник знизився до 12,4%, в а 2017 року знову виріс до 13,7%.