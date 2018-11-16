Аеропорт "Київ" оштрафували за змову

фото олега стельмаха

Антимонопольний комітет оштрафував аеропорт "Київ" на 681 тисячу гривень і компанію "Майстер-Авіа" на 1,8 мільйона гривень за порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій.

Про це повідомила прес-служба АМКУ.

За підсумками інвестиційного тендеру, який пройшов в 2010 році, аеропортом керує компанія "Майстер-Авіа", яка уклала договір оренди майна аеропорту на 49 років.

За даними компанії, за цей час вона інвестувала понад 50 млн доларів у створення нової інфраструктури аеропорту і до цього часу направляє всі наявні ресурси на погашення кредиту, передає "Інтерфакс-Україна".

Бенефіціарами компанії, згідно з держреєстром, є Василь Хмельницький та Денис Костржевський.

"Майстер-Авіа" вказувала, що володіє терміналами і пероном, а на балансі комунального підприємства МА "Київ" (Жуляни) знаходяться аеродром і злітна смуга.

Міжнародний аеропорт "Київ" за кількістю рейсів і пасажиропотоком посідає 2-е місце в Україні. ЗПС аеропорту дозволяє приймати повітряні судна типу Boeing-737, Aerobus-320.

Аеропорт "Київ" за 9 місяців 2018 року обслужив 2,165 млн пасажирів, що на 57,3% більше, ніж в січні-вересні 2017 року, в тому числі, у вересні зростання пасажиропотоку становило 30,6% - до 307,5 ​​тисячі.

Економічна правда