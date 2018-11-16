НБУ дорікнув "Ощадбанку" за неефективну роботу

Державний "Ощадбанк" повинен переглянути бізнес-модель, оскільки залишається операційно збитковим, а його співвідношення платежів і надходжень - негативним.

Про це розповіла на Fitch Rating Annual Conference перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова, передає Liga.net.

"Банки, які фінансують інвестиції в корпоративний сегмент за рахунок роздробу, як правило, стають найбільш збитковими. Внутрішня реформа і модернізація - це добре, але ми розуміємо, що з такою великою мережею відділень важко досягти видимого ефекту без відчутного збільшення витрат" - сказала Рожкова.

НБУ сподівається, що ситуація в банку зміниться зі створенням незалежної наглядової ради.

"Наглядова рада і власник повинні переглянути цілі, до яких прагнутиме "Ощад". Але переорієнтувати бізнес-модель буде важко, враховуючи обсяг NPL (проблемних кредитів - ред) банку, для цього потрібні дуже великі інвестиції", - зазначила Рожкова.

Також вона зазначила, що "Ощадбанку" варто віддати належне за активне використання механізму фінансової реструктуризації проблемної заборгованості - в цьому напрямку банк випереджає інших учасників ринку.

Раніше Рожкова розкритикувала держбанки за непрозору звітність про інвестиції, які вкладає в них держава.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила закон про вдосконалення корпоративного управління в держбанках, який передбачає формування наглядової ради держбанку з дев'яти членів, зокрема, шість незалежних і по одному представнику президента, Кабінету міністрів і парламенту.

Держава через Міністерство фінансів володіє чотирма з найбільших за обсягом активів фінустановами: це - "Приватбанк", "Укрексімбанк", "Ощадбанк" і "Укргазбанк".

У листопаді 2016 року Міністерство фінансів підписало меморандум із Європейським банком реконструкції та розвитку про підтримку "Ощадбанку", а в травні цього року ЄБРР офіційно анонсував план входження в капітал фінустанови до кінця року.

Відповідно до Закону "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації", державний "Ощадбанк" входить до переліку об'єктів держвласності, які не підлягають приватизації, але можуть бути корпоратизовані - перетворені на відкриті акціонерні товариства з часткою держави в 75%.