Інвестфонди Порошенка і Кононенка підписали документи про продаж Тігіпку "Кузні"

Корпоративні інвестфонди "Прайм Ессетс Капітал" і "ВІК", акціонерами яких є відповідно президент України Петро Порошенко і народний депутат Ігор Кононенко, 15 листопада підписали пакет документів про продаж ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" з новим власником - компанією "Евінз лімітед" з групи "ТАС", кінцевим бенефіціаром якої є Сергій Тігіпко.

Про це йдеться у повідомленні інвестфондів, передає "Інтерфакс-Україна".

Повідомляється, що вартість проданих акцій є комерційною таємницею. Кошти від покупця надходитимуть юридичним особам продавців окремими траншами згідно з узгодженим сторонами графіком.

У релізі також зазначається, що підготовку угод супроводжувала "Ернст енд Янг" - одна з найбільших міжнародних аудиторських груп.

"Угоду щодо "Кузні на Рибальському "слід розглядати як один з кроків із реалізації задекларованого Петром Порошенком наміру цілком відокремити бізнес від політики. Раніше, як відомо, він передав корпорацію "Рошен" у довірчу власність всесвітньо відомої компанії "Ротшильд", - повідомили в прес-службі Адміністрації президента у відповідь на запит агентства "Інтерфакс-Україна" з проханням прокоментувати угоду.

В АП також зазначили, що після того, як Порошенко як фізична особа отримає дохід від продажу акцій, він, згідно з чинним законодавством, відобразить його в електронній декларації. Також ним будуть сплачені всі податки і збори.

За підсумками 2017 року ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" збільшило чистий прибуток за МСФЗ у 2,2 рази порівняно з 2016 роком - до 18,62 млн грн, чистий дохід зріс у 6,6 рази - до 776,18 млн грн.

В умовах зовнішньої агресії підприємство освоїло виробництво нових розробок оборонного призначення, серед яких - 40 мм гранатомет УАГ-40 з вітчизняною оптикою, бойові модулі для бронетехніки ОБМ, БМ "Скорпіон". У 2015 підприємство розпочало роботи зі створення двох нових бронемашин - 10-тонної БКМ "Тритон" і 15-тонної БМ "Арбалет". Також завод бере участь у кооперації з виробництва радіоелектронного обладнання для захисту держкордону.

Нас сьогодні суднозавод здійснює в рамках держоборонзамовлення (ДОЗ) будівництво для військових держзамовників малих броньованих артилерійських катерів (МБАК) "Гюрза-М" і десантно-штурмових катерів проекту "Кентавр". У жовтні 2018 року ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" презентувало потенційним замовникам проект нового ракетного патрульного катера під шифром "Лань".

Нагадаємо, раніше угоду схвалив Антимонопольний комітет.

На 20 листопада в ПрАТ заплановано проведення позачергових зборів акціонерів компанії, на якому заплановано оновити установчі документи.