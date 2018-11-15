Україна входить в Топ-10 експортерів "молочки" у світі — Мінагро

Україна в 2018 році увійде в десятку найбільших експортерів молочної продукції у світі.

Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики Максим Мартинюк на зборах з приводу Дня працівників сільського господарства в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"У нас почало розвиватися тваринництво і, за попередніми статистичними даними, в цьому році ми увійдемо в світові лідери - в десятку експортерів молочної продукції. Наші надої зростають, продуктивність тварин зростає, що є хорошим трендом, який потрібно підтримати в наступному році", - сказав перший заступник міністра.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман нагадав, що українська агропродукція експортується в 190 країн світу, і уряд має намір "відкривати нові ринки".

Нагадаємо, раніше аналітики назвали Топ-10 товарів, які експортує Україна.