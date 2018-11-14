Кабмін затвердив радника для приватизації "Президент Готелю"

Уряд затвердив першого інвестиційного радника для підготовки об'єкту "великої" приватизації за новим законом.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко у Facebook.

"Сьогодні ми затвердили першого інвестиційного радника для підготовки об’єкту "великої" приватизації за новим законом! Для підготовки до приватизації і продажу пакету акцій ПрАТ "Президент Готель" уряд затвердив радником ТОВ "Конкорд Консалтинг", що виконуватиме всю роботу у консорціумі з аудиторською фірмою "великої четвірки" KPMG, оцінювачем "Бюро Маркуса" та юридичною фірмою Redcliffe Partners", - написав Саєнко.

"Відсьогодні "Конкорд Консалтинг" має чотири місяці на виконання зазначених у договорі завдань, які дозволять нам вийти на успішний продаж державного пакету акцій ПрАТ "Президент Готель", - повідомив міністр.

Він також повідомив, що наразі рішенням суду заблоковано затвердження результатів конкурсу на відбір інвестиційних радників інших п’яти великих підприємств – ПАТ "Одеський припортовий завод", ПрАТ "Індар", ПАТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія", державних підприємств "Завод Електроважмаш" і "Вугільна компанія "Краснолиманська".

"Фактично вся "велика" приватизація за новими прозорими правилами сьогодні опинилася у заручниках судового позову кількох інвестиційних радників, які незадоволені результатами конкурсного відбору, проведеного комісією Мінекономрозвитку, Мінфіну та Фонду держмайна. За таких високих ризиків існують суттєві загрози, що авторитетні як міжнародні, так і українські інвестиційні компанії утримаються від участі в подальших конкурсах", - написав Саєнко.

Він висловив сподівання, що суд винесе справедливе рішення і якомога скоріше дасть старт прозорому і ефективному процесу залучення інвестицій у державний сектор.

Читайте також: 13 років брехні та імітації. Чи є ще у України шанси на справжню приватизацію

Економічна правда