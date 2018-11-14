Дефіцит у зовнішній торгівлі зріс на 61,4%

Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами в січні-вересні 2018 року збільшилось на 61,4% в порівнянні з січнем-вереснем 2017 року і становить 6,47 млрд доларів.

Про це повідомила Державна служба статистики, передає "Інтерфакс-Україна".

Згідно з її даними, у вересні від'ємне сальдо становить 1,46 млрд доларів, тоді як в серпні - 0,94 млрд доларів, в липні 1,41 млрд доларів, червні - 0,6 млрд доларів, травні - 0,63 млрд доларів, квітні - 0,22 млрд доларів, березні - 0,46 млн доларів, лютому - 0,46 млрд доларів, січні - 0,28 млрд доларів.

У січні-вересні 2018 року експорт товарів у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року зріс на 10,3%, склавши 34,551 млрд доларів, імпорт - на 16,1% до 41,02 млрд доларів.

Держстат уточнює, що у вересні-2018 порівняно з минулим місяцем сезонно скоригований обсяг експорту зменшився на 3,3% - до 3,78 млрд доларів, тоді як імпорту - зріс на 3,9%, до 4,93 млрд доларів.

Коефіцієнт покриття імпорту експортом за 9 місяців цього року склало 0,86 проти 0,89 у січні-вересні 2017.

Держстат уточнив, що зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами із 215 країн світу.