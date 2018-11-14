12 тисяч смартфонів намагалися провезти в Україну як особисті речі — ДФС

Через аеропорт "Бориспіль" намагалися провезти близько 12 тисяч смартфонів, аксесуарів до них і до комп'ютерів.

Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби.

Вантаж надійшов з Гонконгу декількома партіями на адресу української компанії наприкінці літа, і був розміщений на складі тимчасового зберігання аеропорту.

Як зазначалося в товаросупровідних документах, у вантажі переміщувалися особисті речі.

Після цього до митників звернувся брокер, який попросив оформити даний вантаж в митний режим "транзит" як вантаж, який надійшов на адресу підприємства-одержувача помилково. Зазначається, що при транзитному переміщенні вантажу компанія не сплачує передбачені законодавством податки на імпорт.

Після таких заяв митники викликали для пояснень представників фірми-одержувача вантажу, однак ті не з'явилися.

У зв'язку з цим митники провели перевірку і виявили, що замість зазначених особистих речей у вантажі знаходиться партія мобільних телефонів і аксесуарів до них і до комп'ютерів.

В результаті складено протоколи про порушення митних правил за ст.483 Митного кодексу (приховування від митного контролю).

Вантаж вилучено до винесення судом рішення. Вартість вилученого товару встановлюється.

Економічна правда