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12 тисяч смартфонів намагалися провезти в Україну як особисті речі — ДФС

Середа, 14 листопада 2018, 18:53
 

Через аеропорт "Бориспіль" намагалися провезти близько 12 тисяч смартфонів, аксесуарів до них і до комп'ютерів.

Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби.

Вантаж надійшов з Гонконгу декількома партіями на адресу української компанії наприкінці літа, і був розміщений на складі тимчасового зберігання аеропорту.

Як зазначалося в товаросупровідних документах, у вантажі переміщувалися особисті речі.

Після цього до митників звернувся брокер, який попросив оформити даний вантаж в митний режим "транзит" як вантаж, який надійшов на адресу підприємства-одержувача помилково. Зазначається, що при транзитному переміщенні вантажу компанія не сплачує передбачені законодавством податки на імпорт.

Після таких заяв митники викликали для пояснень представників фірми-одержувача вантажу, однак ті не з'явилися.

У зв'язку з цим митники провели перевірку і виявили, що замість зазначених особистих речей у вантажі знаходиться партія мобільних телефонів і аксесуарів до них і до комп'ютерів.

В результаті складено протоколи про порушення митних правил за ст.483 Митного кодексу (приховування від митного контролю).

Вантаж вилучено до винесення судом рішення. Вартість вилученого товару встановлюється.

Економічна правда

ДФС контрабанда мобільний зв'язок

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