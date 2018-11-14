Ілон Маск хоче випускати текілу. Але йому перешкоджає мексиканська влада
Засновник Tesla Ілон Маск придумав для напою назву Teslaquila, але цей бренд не хочуть реєструвати через мексиканських регуляторів.
Про це пише Reuters.
Засновник і генеральний директор Tesla оголосив про випуск нового бренду текіли під назвою Teslaquila в жовтні нинішнього року заявивши, що напій з'явиться "скоро".
Спробам мільярдера зареєструвати слово "Теслакіла" в Управлінні з патентів і товарних знаків США протидіє Мексиканська регуляторна рада з текіли.
На думку чиновників, "ім'я "Теслакіла" дуже схоже на слово "Текіла", а Текіла - захищене слово".
Згідно із заявкою на товарний знак, поданою Tesla, Teslaquila була описана як "дистильований лікер з агави". Подібні заявки подані в самій Мексиці, а також в Європейському союзі і на Ямайці.
Мексиканська регуляторна рада з текіли підтримує дотримання виробником офіційного мексиканського стандарту для текіли, і це включає в себе неймовірно суворе дотримання правил походження.
Для юридичного використання назви "текіла" спирт повинен бути зроблений в мексиканських штатах Халіско, Гуанахуато, Тамауліпас, Мічоакан або Наяріт.
Більш того, федеральний закон США передбачає, що текіла, яка продається в США, але вироблена в Мексиці, повинна відповідати суворим законам щодо виробництва текіли в цій країні.
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