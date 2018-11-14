У МХП будуть моніторити емоції співробітників

Агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт" з метою підвищення продуктивності праці ввів моніторинг емоцій співробітників.

Про це повідомив глава правління компанії Юрій Косюк на V форумі "Диригенти змін", передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми моніторимо емоції. Всі знаходяться під камерами ... За 70 пунктами відкалібровуємо емоції. Спостерігаємо за щасливими і нещасними", - сказав Косюк.

Він зазначив, що дослідження довели, що щасливі люди більше високопродуктивні.

За його словами, з нещасними щільно працюють психологи та співробітники HR, намагаючись щось запропонувати цим людям, для виправлення ситуації, але в разі відсутності змін цих людей замінюють.

Косюк навів два приклади такого підходу. У першому камера протягом півроку показувала, що співробітник, який працює на досить високій позиції товстішає, що, за словами голови правління, як правило, пов'язано з лінню.

У спілкуванні цей співробітник зізнався, що щастя для нього - "поїсти і все", а, значить, він демотивований і займає позицію, на якій інша людина може досягти набагато більшого.

Іншого співробітника, який займав свою позицію близько 6-7 років, перевели на іншу, де він став "літати", а його колишні підлеглі, яких він міг "отруїти", також піднеслися духом.

"Вибачте за такі експеріментики. Але перевірте на собі, (що це працює)", - підкреслив глава правління МХП.

"Миронівський хлібопродукт" є найбільшим виробником курятини в Україні. Займається також виробництвом зернових, соняшникової олії, продуктів м'ясопереробки.

На європейський ринок МХП поставляє охолоджені напівтуші курей, які переробляються, в тому числі, на його підприємствах в Нідерландах і Словаччині. Земельний банк агрохолдингу станом на кінець 2017 року становив близько 370 тис. га.

Економічна правда