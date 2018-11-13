Витрати нардепа Павелка не відповідають його декларації — ЗМІ

Андрій Павелко

Нардеп від "Блоку Петра Порошенка", голова бюджетного комітету Верховної Ради та голова Федерації футболу Андрій Павелко має незадекларовані витрати на 20 мільйонів гривень.

Про це йдеться у розслідуванні програми "Наші Гроші з Денисом Бігусом".

Зазначається, що офіційно Павелко неодружений, але після скандальної публікації фото, на якому дитина в салоні елітного авто бавиться з Кубком ліги Чемпіонів, з'явилася інформація, що дівчинка - падчерка нардепа, а її мати - Катерина Чаус - його цивільна дружина.

Повідомляється, що хоча Павелко не визнав, що має незадекларовану родину, в листопаді 2018 року журналісти програми зафіксували кортеж нардепа та автомобіль Катерини Чаус біля ресторану Fabius, де вони разом були на святкуванні дня народження іншого депутата від БПП - Максима Єфімова - і разом покинули заклад.

"У декларації за 2017 рік Павелко не вказав жодного об’єкту нерухомості у власності чи користуванні. Однак завдяки соцмережам журналісти програми знайшли помешкання, в якому вони жили майже два роки. Це елітна новобудова в центрі Києва", - йдеться у розслідуванні.

Зазначається, що наразі квартира здається в оренду за 17 тисяч доларів на місяць, а вартість її купівлі - більше 2 мільйонів доларів.

У програмі наголошується, що ціна пояснюється тим, що помешкання у 320 м2 оздоблене покриттям з гальванічного золота, з окремою кімнатою для гардеробу, каміном та винною шафою.

Повідомляється, що за мінімум два роки, які родина Павелка проживала в елітній квартирі, вартість оренди склала майже півмільйона доларів.

Також автори розслідування додають, що окрім нерухомості, на фото Катерина Чаус засвітила коштовну ювелірку, зокрема комплект VanCleef загальною вартістю у майже 2 мільйона гривень та світлини з численних курортів.

Так, зазначається що у кінці 2014 року Павелко та Чаус відпочивали у п’ятизірковому готелі RoyalPalmMauritius, де тижневий тур на двох коштує 200 тисяч гривень.

Журналісти додають, що взимку 2015 року Катерина разом з чоловіком відпочивала в одному з найдорожчих готелів на Мальдівах - ChevalBlanc, а також знову через рік.

Повідомляється, що тижневий відпочинок на двох в цьому готелі коштує півмільйона гривень. Загалом, два рази відпочити в цьому закладі коштуватиме мільйон гривень.

Також у соцмережах цивільна дружина нардепа хвалилася численними відпочинками з найкращих курортів Туреччини, Монако, Арабських Еміратів на інших, де тижневий відпочинок в середньому коштує 10 тисяч доларів.

У програмі додають, що крім іншого Катерина Чаус хвалилася фотографіями біля приватного літака Challenger 350.

"Згідно з описом під фотографією, вона прямувала з Мілану в Париж. Переліт в один бік коштує приблизно 8 тисяч євро", - сказано у розслідуванні.

Повідомляється, також, що у соцмережах цивільної дружини павелка та її доньки Лізи є фото з салону автомобілю Bentley Continental 2010 року випуску, яка наразі коштує більше 100 тисяч доларів.

"Він був зареєстрований на Катерину в день її народження. На сторінці Спрашивай.ру Катерина розповіла, що цей автомобіль їй подарував особисто Андрій Павелко", - йдеться у програмі.

Наголошується, що згодом Bentley продали, а Катерина Чаус стала власницею Range Rover 2017 року випуску, ціна на який стартує від 120 тисяч доларів.

"Саме на ньому у 2017 році в центрі Києва Катерину Чаус зупинила патрульна поліція. Згідно протоколу, вона керувала автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, проте справу закрили через закінчення строків давності", - повідомляють журналісти.

Зазначається, що окрім цього, Павелко подарував автомобіль Range Rover Evoque 2012 року випуску своїй тещі, ціна на який складає приблизно 30 тисяч доларів.

"У свою електронну декларацію за 2017 рік Павелко вніс 15 годинників, орендований автомобіль Lexus та 30 мільйонів гривень готівки. Цей обсяг готівки лишається практично незмінним вже три роки, не дивлячись на багатомільйонні витрати, які засвітила в своїх соціальних мережах Катерина Чаус", - звернули увагу автори розслідування.

Всього, за підрахунками журналістів, за три роки в обхід декларування неофіційна дружина Павелка засвітила в соціальних мережах витрат на 21 мільйон гривень, не відображених у декларації нардепа.

На прохання прокоментувати, чи знайомий Павелко з Катериною Чаус, нардеп пообіцяв відповісти згодом у зручній для журналістів формі.

Українська правда