У 2019 році українську економіку гальмуватиме "виборчий цикл" — ЄБРР

Європейський банк реконструкції та розвитку вказує у щорічному аналізі, що економіка України відроджується і зростає, але започатковані позитивні реформи ще не доведені до результату.

Про це повідомляє видання "Голос Америки".

ЄБРР підкреслює позитивність, але "помірність" показників зростання української економіки, яке становило минулого року 2,5%, а 2018 року, ймовірно, сягне 3,5%.

Фахівці банку вважають, що Україні попри позитивні тенденції і надалі необхідна фінансова підтримка зовнішніх донорів і зокрема Міжнародного валютного фонду для макроекономічної стабільності.

Документ називає важливим нещодавнє схвалення у Верховній Раді таких істотних рішень, як створення антикорупційного суду, затвердження законів про приватизацію, валютні операції, про керування державними банками і захист прав кредиторів.

Але нові закони ще не приносять результатів, вказано у звіті банку, який є найбільшим зовнішнім інвестором в Україні і загалом інвестував понад 12,5 мільярда євро.

Найважливішими завданнями для України на 2019 рік ЄБРР вважає збереження макроекономічної стабільності і зокрема залучення зовнішніх джерел фінансування для виплат за запозиченнями, що припадають на 2018-20 роки, впровадження нових ухвалених законів стосовно енергетики, та просування у реформах державних банків, щоб підготувати їх до приватизації.

Банк зауважує, що українці почали отримувати більшу платню, а внутрішнє споживання, яке підвищилося на 8,4%, додало до економічного зростання.

При цьому ЄБРР наголошує на тому, що багато українців працездатного віку щораз більше виїжджають за кордон і це створює проблеми на ринку праці в Україні та сповільнює зростання обсягів промислового виробництва.

Емігранти при цьому підтримують українську економіку, переказуючи гроші додому.

Згідно з наведеними даними Національного банку, заробітчани 2017 року надіслали додому загалом близько 9,3 мільярда доларів.

Значення цієї суми підкреслене тим, що це становило 8,3% усього ВВП країни за минулий рік.

ЄБРР остерігається, що через вибори 2019 року, умови для потрібних Україні структурних реформу будуть гірші, тому з огляду також на інші чинники, зростання економіки за прогнозами буде на рівні лише 3%.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала проект державного бюджету на 2019 рік у першому читанні. Проект грунтується на макроекономічному прогнозі з ростом реального ВВП на 3% при інфляції 7,4%.