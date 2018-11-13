Відтік капіталу з Росії збільшився втричі

Чистий відтік капіталу за січень-грудень 2018 року збільшився втричі в порівнянні з аналогічним періодом минулого року і становив 42,2 мільярда доларів.

Про це повідомляє Новая Газета з посиланням на дані Центробанку Росії.

У регуляторі відзначили, що сальдо фінансових операцій приватного сектора з нерезидентами було сформовано операціями банків з погашення зовнішніх зобов'язань і іншими секторами з придбання активів за кордоном.

"Це пов'язано з подіями, які ми спостерігали в серпні-вересні: посилення санкцій риторики, девальвація рубля в умовах відносно високих цін на нафту. Я бачу прямий зв'язок цього зовнішнього фону з відтоком капіталу - люди бояться санкцій і намагаються вивести гроші з країни", - сказав Російській службі "Бі-бі-сі" головний економіст банку "Уралсиб" Олексій Дев'ятов.

За даними ЦБ, сальдо поточного платіжного балансу є позитивним, це "дозволило продовжити накопичення міжнародних резервів країни".

Регулятор повідомляє, що вони збільшилися за січень-жовтень 2018 року на 35,7 мільярда доларів, що на 3,6 мільярда доларів більше, ніж за той самий період минулого року.

За оцінкою ЦБ, відтік капіталу з Росії в 2018 році становитиме 66 мільярдів доларів.