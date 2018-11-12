У Китаї розповіли, коли з'явиться технологія 6G

Поява шостого покоління зв'язку (6G) очікується не раніше 2030 року.

Про це повідомив глава робочої групи з розробки та впровадження зв'язку 5G Міністерства промисловості та інформатизації КНР Сю Ксін, передає Gizchina.

Він зазначив, що перші 5G смартфони запустять в першій половині 2019 року, а масово почнуть використовуватися лише в його кінці.

Планується, що з мережами 6G максимальна пропускна здатність зросте з 20 Гбіт/с, заявлених для 5G, до 1 Тбіт/с.

Крім цього, мережі 6G зможуть забезпечувати покриття не тільки на землі, а й під водою.

Розробка концепції технології 6G почалася в 2018 році. Крім Китаю, роботи в цьому напрямку ведуть США, країни ЄС та Росія.

Нагадаємо, американська компанія запустила першу в світі мережу 5G.

Економічна правда