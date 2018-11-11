З початку року митниці перерахували 3,2 мільярда на дороги

У січні-жовтні 2018 року додаткові надходження митних платежів, які у рамках експерименту мають бути спрямовані на реконструкцію доріг, становлять 3,2 млрд гривень.

Про це повідомляє прес-служба державної фіскальної служби.

Як наголошується, найбільші суми спрямували Одеська митниця – 1 млрд гривень, Запорізька – 355,3 млн гривень та Київська міська – 248,6 млн гривень.

Нагадаємо, експеримент з фінансового забезпечення реконструкції та поточного ремонту доріг триває з вересня 2015 року.

Відповідно до нього 50% від суми перевиконання щомісячних планових митних платежів направляється у спеціальні фонди відповідних регіональних бюджетів.

Спочатку пілотний проект проводився в Одеській, Волинській, Львівській та Чернівецькій областях. Минулого року участь в експерименті взяли всі митниці ДФС. На поточний рік експеримент було подовжено.

Економічна правда