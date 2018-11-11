Мінінфраструктури назвало найбільш пунктуальні авіакомпанії
Неділя, 11 листопада 2018, 15:31
У Міністерстві інфраструктури заявили, що в жовтні 85,2% рейсів українських авіакомпаній з аеропортів України виконано вчасно.
Про це повідомляє прес-служба міністерства.
Згідно з оприлюдненим рейтингом, найбільш пунктуальною компанією є "Мотор Січ" нардепа В’ячеслава Богуслаєва. 96,5% її рейсів були виконані вчасно. На другому місці з показником 93,4% опинилася компанія "Роза вітрів", замикає трійку – МАУ Ігоря Коломойського та Арона Майберга.
До першої п’ятірки також увійшли компанії "Анда ейр" та "Скай ап".
Найбільш непунктуальними виявилися ТОВ "Авіакомпанія Атлас Джет Україна" та компанія "Браво".
Економічна правда
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