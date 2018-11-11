Мінінфраструктури назвало найбільш пунктуальні авіакомпанії

У Міністерстві інфраструктури заявили, що в жовтні 85,2% рейсів українських авіакомпаній з аеропортів України виконано вчасно.

Про це повідомляє прес-служба міністерства.

Згідно з оприлюдненим рейтингом, найбільш пунктуальною компанією є "Мотор Січ" нардепа В’ячеслава Богуслаєва. 96,5% її рейсів були виконані вчасно. На другому місці з показником 93,4% опинилася компанія "Роза вітрів", замикає трійку – МАУ Ігоря Коломойського та Арона Майберга.

До першої п’ятірки також увійшли компанії "Анда ейр" та "Скай ап".

Найбільш непунктуальними виявилися ТОВ "Авіакомпанія Атлас Джет Україна" та компанія "Браво".

Економічна правда